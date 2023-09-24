ВСУ уничтожили российскую моторную лодку и комплекс дальнего визуального наблюдения 24.09.2023, 17:49

Видеофакт.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что бойцы и 11-й бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии уничтожили на южном направлении российскую моторную лодку и вместе с ней по меньшей мере пятерых оккупантов.

Он добавил, что до этого одесские гвардейцы уничтожили комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М — уже третий в течение двух месяцев.

Соответствующие видео Клименко опубликовал в своем Telegram-канале.

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