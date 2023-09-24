ВСУ уничтожили российскую моторную лодку и комплекс дальнего визуального наблюдения
- 24.09.2023, 17:49
Видеофакт.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что бойцы и 11-й бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии уничтожили на южном направлении российскую моторную лодку и вместе с ней по меньшей мере пятерых оккупантов.
Он добавил, что до этого одесские гвардейцы уничтожили комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М — уже третий в течение двух месяцев.
Соответствующие видео Клименко опубликовал в своем Telegram-канале.