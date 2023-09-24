Пашинян обвинил Россию в покушении на независимость Армении 24.09.2023, 18:07

Он также заявил о неэффективности ОДКБ и «серьезных вопросах» к российским миротворцам.

«Некоторые союзники» Армении пытаются доказать, что она не может быть независимым государством, отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации по итогам событий в Нагорном Карабахе. Он заявил о неэффективности ОДКБ и «серьезных вопросах» к российским миротворцам.

«Анализ событий показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы надеялись на протяжении многих лет, поставили перед собой задачу выставить на показ нашу уязвимость и обосновать невозможность армянского народа иметь независимое государство», — отметил Пашинян.

По его словам, теперь эти союзники «ставят под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении, нарушая при этом дипломатическую, межгосударственную этику отношений, все нормы корректности и взятые договорами обязательства».

Пашинян обвинил Россию в скрытых мотивах с учетом событий в Карабахе, которые произошли за последний год. «Проявления террора армянского населения Нагорного Карабаха, незаконное блокирование Лачинского коридора, осуществленное 19 сентября нападение Азербайджана вызывает серьезные вопросы о целях и мотивах миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе», — отметил он.

Пашинян подчеркнул, что все это происходит, несмотря на то, что «Армения никогда не предавала своих союзников». Он призвал партнеров уважать «государственность и суверенитет» страны, а также обратился к международному сообществу с просьбой «выразить непоколебимую поддержку» ее территориальной целостности, независимости и демократии.

Ранее глава аппарата премьера Араик Арутюнян обвинил российские госСМИ в гибридной войне против Армении. Он назвал «абсолютной дезинформацией» заявление пропагандиста Георга Хачатуряна в эфире НТВ о том, что армянские демонстранты, прорвавшиеся в здание правительства 20 сентября, наткнулись там на десантников США.

«Похоже, в гибридной войне, развязанной в российских СМИ против Армении, обещали, как в известной сказке: кто больше врет, получит половину дворца/Кремля. В тот день в здание правительства не проник ни один демонстрант, более того, американцев там не было», — написал Арутюнян.

Протесты в Ереване начались 19 сентября после того, как Азербайджан объявил о начале военной операции в Карабахе, а Пашинян отказался посылать в регион армию страны. Митингующие потребовали отставки правительства во главе с премьером.

Российские миротворцы никак не препятствовали действиям Азербайджана, несмотря на то, что предотвращение военных конфликтов является их прямой обязанностью. В Кремле в ответ на упреки в бездействии заявили, что Азербайджан де-юре вел операцию на своей территории. А представитель МИД Мария Захарова припомнила последние действия руководства Армении, которые якобы «создали благоприятную почву для враждебной политики Запада» по отношению к России.

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