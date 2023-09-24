Посол Беларуси в Швеции не будет присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии мира 1 24.09.2023, 20:31

Он не получит приглашения.

Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик не получит приглашения на церемонию вручения Нобелевской премии мира. Об этом проекту «Позірк» сообщили в пресс-службе главы Народного антикризисного управления Павла Латушко.

Как пишет «Позірк», в пресс-службе отметили, что на церемонии награждения запланировано присутствие «постоянных послов иностранных государств, аккредитованных в Осло». Тогда как Мирончик не имеет такой аккредитации, а работает в Норвегии «по совместительству». Дело в том, что посол Беларуси в Швеции является в то же время и послом в Норвегии.

Вопрос белорусского представительства при вручении Нобелевской премии мира обсуждался на встрече Павла Латушко с послом Норвегии в Польше Устейном Бё 21 сентября.

Напомним, в 2022 году послов Беларуси и России не позвали на церемонию вручения нобелевских премий в связи с вторжением в Украину. А 1 сентября этого года стало известно, что их все же пригласили на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий. На следующий день Нобелевский фонд заявил, что отозвал приглашения послам Беларуси, России и Ирана на церемонию в Стокгольме.

Однако спустя пару дней норвежский Нобелевский комитет премии мира сообщил, что «желает, чтобы правительства каждой страны, официально представленной в Норвегии, имели возможность участвовать в церемонии награждения и услышать важные послания лауреатов Нобелевской премии мира».

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