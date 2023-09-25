По всей Беларуси собирают информацию о «тунеядцах» 1 25.09.2023, 15:26

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Что задумали лукашисты?

В Беларуси продолжают искать «тунеядцев». По всей стране собирают информацию о занятости населения, чтобы обновить базу «иждивенцев». Предоставить такие данные в «тунеядскую» комиссию нужно до 21 октября, чтобы в декабре не оказаться в числе «не занятых в экономике». В последний месяц года будет очередное обновление базы, отмечает «Зеркало».

Как поясняют в Минтруда, базу «тунеядцев» обновляют раз в квартал. Документы, которые подтверждают занятость, нужно предоставить в комиссию по «иждивенцам» до 21 октября (потом — до 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно). С декабря в базу включат тех, кто не сможет подтвердить занятость за июль-сентябрь этого года.

«Тунеядцами» считаются не только те, кто потерял работу, но и те, кто уехал за границу больше, чем на 30 дней, даже если трудится или учится за рубежом. Но здесь есть исключение, это не касается тех, кто работает или проходит обучение в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Еще исключение — выезд на лечение или в командировку. Напомним, есть еще несколько легальных вариантов, как избежать «тунеядства».

Базу не «занятого в экономике» населения обновляли последний раз в сентябре. В нее включили тех, кто не смог подтвердить занятость за апрель-июнь года. Иждивенцам, у которых есть в собственности жилье, выставляют по полным тарифам платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду.

Напомним, если в квартире проживает семья из нескольких человек и одного из них признают «тунеядцем», то потребленные ЖКУ делятся на число зарегистрированных в жилье: признанный иждивенцем оплачивает свою часть по полным тарифам (при условии, что он — собственник жилья), а остальные, кто не числится в базе, — по льготным.

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