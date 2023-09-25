Миллиардер Дерипаска раскритиковал правительство РФ за «налог на обвал рубля» 25.09.2023, 19:00

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Олег Дерипаска

Фото: Коммерсант

Крепкий рубль он называл «безумием».

Внезапное введение с 1 октября «курсовой» пошлины для экспортеров ударит не только по экспорту, но и по всей российской экономике – по внутреннему производству, бизнес-климату и даже по курсу рубля, говорится в исследовании Столыпинского института, наблюдательный совет которого возглавляет один из богатейших российских предпринимателей Олег Дерипаска. Сам он весьма язвительно написал об «налоге на девальвацию» в своем телеграм-канале:

«Образцы грунта, взятые с летящего астероида, — это большой прорыв в исследовании космоса для всех землян. NASA молодцы. А у нас снова поборы/экспроприации и в виде новых экспортных пошлин с сибирских предприятий, что эквивалентно почти 80% прибыли (забываем про разворот на Восток и подъем Сибири с колен), и в виде ставок от 15% и выше по банковским кредитам для развития предприятий и по ипотеке для простых граждан. Ах, да у нас же суверенная экономика и рост благосостояния граждан — приоритеты (но, похоже, только в пределах малой Москвы и по ТВ). Видимо, хотят окончательно выбесить уже всех к Новому году».

Дерипаска никогда не стеснялся критиковать власти. Три его главные претензии – высокие процентные ставки, крепкий рубль и огосударствление экономики. Дерипаска регулярно призывает ЦБ снизить ставки, полагая, что это поможет бизнесу и стимулирует экономический рост. Два года назад он даже поспорил об этом с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. А в прошлом году аналитики ЦБ выпустили специальный обзор (это не официальная позиция регулятора), в котором объясняли, почему низкие ставки не помогут экономике.

Крепкий рубль Дерипаска называл «безумием», при каждом удобном случае подчеркивая выгоды слабого рубля. В бизнес-империи Дерипаски немало экспортно-ориентированных компаний, так что неудивительно, что миллиардер, требовавший слабого рубля, возмутился налогом на его обвал. Когда в прошлом году рубль аномально укрепился, «государство не предпринимало мер для смягчения негативного воздействия на экспортеров или выравнивания курса для более комфортных для экономики значений», отмечается в исследовании Столыпинского клуба.

Правительство планирует собирать за счет этой пошлины (она составит от 4% стоимости при курсе 80-85 руб./$ до 7% при курсе более 95 руб. и не распространяется на нефтегазовые и ряд других компаний) примерно по 50 млрд руб. в месяц. Проект бюджета предусматривает поступления 755,3 млрд руб. до конца 2024 г.: 151,6 млрд в IV квартале этого года и 604 млрд руб. в следующем.

Компании Дерипаски будут одними из главных пострадавших от «курсовой пошлины». Она может оказать наибольший эффект на производителей металлов и удобрений, а также пластмасс, писали аналитики «Моих инвестиций». Среди металлургов при текущих ценах наибольшее влияние на EBITDA и свободный денежный поток новшество окажет на «Русал», «Алроса» и «Норникель». До введения санкций (потом структура акционеров перестала раскрываться) Дерипаска был крупнейшим акционером «Русала» (почти 50%), который владеет блокирующим пакетом акций «Норникеля». По расчетам аналитиков «Моих инвестиций», EBITDA и свободный денежный «Русала» сократятся на 19-22% и 68-100% соответственно, а «Норникеля» – на 8-13% и 46-51%. Для «Русала» мера обернется «колоссальным проседанием» EBITDA — 19-27% в 2024 г., согласны аналитики SberCIB. «Норникель» пострадает меньше — компания может потерять примерно 10%.

Дело не только в прямых потерях компаний, в том числе Дерипаски. «Налог на обвал рубля» ударит по всем компаниям, даже по тем, кто не занимается экспортом. Неожиданное введение налога – четкий сигнал к тому, что каждому надо быть готовым к любым сюрпризам. Если первый экспромт Минфина – налог на «сверхприбыль» 2021-2022 гг. можно было счесть разовым эпизодом, то вторая такая новация – уже тенденция. Новация означает рост непредсказуемости для бизнеса и ударит по инвестициям, отмечается в исследовании Столыпинского института. Действительно, как планировать длинный инвестпроект, если в любой момент государство может потребовать доплатить в бюджет?

«Не успели компании заплатить один неожиданный налог, как появился новый», – недоумевал президент РСПП Александр Шохин, называя задачей бизнеса «вести постоянный диалог с правительством и все-таки предсказуемость экономической политики максимально обеспечивать». Хотя компании, по его словам, понимают, что сейчас для обеспечения предсказуемости «ситуация не самая подходящая».

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