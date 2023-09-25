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Таможня Греции начала разворачивать машины с российскими номерами

  • 25.09.2023, 21:36
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Таможня Греции начала разворачивать машины с российскими номерами

Какие еще страны ограничили въезд на автомобилях с российскими номерами.

Греческая таможня начала останавливать автомобили с российскими регистрационными номерами на границе страны. Об этом «Фонтанке» рассказала российская путешественница, которая ехала из Турции в Венгрию через территорию Греции.

Изначально на пункте пропуска Ипсала — Кипи на турецко-греческой границе у россиян не возникало никаких проблем. Турецкие пограничники пропустили российских граждан, а греческие — поставили в паспортах россиян штампы о въезде в страну. Однако затем греческие пограничники запросили страховку на автомобиль.

У путешественников не оказалось необходимой документации, и они решили купить страховку на месте. Страховщики связались с представителями таможни, а те предложили россиянам вернуться обратно в Турцию, ссылаясь на санкционную директиву Еврокомиссии. Путешественникам разъяснили, что можно въехать в страну, но не на автомобиле с российскими номерами, и настоятельно попросили покинуть Грецию. При этом не все автомобили с российскими номерами испытывают сложности при въезде, отметила собеседница «Фонтанки».

После разъяснений Еврокомиссии, опубликованных в начале сентября, въезд на автомобилях с российскими номерами официально ограничили власти Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии. Однако Греция стала первой страной, которая начала применять это ограничение без официальных объявлений. Норвегия также заявила о планах ввести ограничения на ввоз и использование российских автомобилей, хотя конкретные меры пока не были определены.

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