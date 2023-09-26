В Латвии договорились о конфискации автомобилей на белорусских номерах 4 26.09.2023, 8:23

3,038

Правящая в стране коалиция подготовила концептуальное соглашение.

У правящей коалиции есть общее политическое видение и концептуальное соглашение о плане конфискации транспортных средств, зарегистрированных в России и Беларуси в том случае, если они не покинут Латвию или не будут перерегистрированы. Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, пишет Delfi.

Законопроект, разработанный Министерством юстиции, фактически запретит транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси и ранее въехавшим в Латвию, оставаться в Латвии. В случае, если в течение трех месяцев не будет осуществлена перерегистрация транспортного средства или же, если автомобиль не покинет Латвию, последуют санкции, вплоть до конфискации транспортного средства.

Силиня отметила, что ответственные министерства работают над техническими решениями, каким образом базы данных могли бы определить, когда именно транспортные средства въехали в Латвию, поскольку сейчас таких данных нет. Также экспертам еще предстоит разработать решения как по срокам, так и по процессу конфискации.

Министр экономики Викторс Валайнис подчеркнул необходимость такого регулирования, поскольку, по его мнению, необходимо думать о безопасности жителей Латвии.

"Это ненормально, что люди игнорируют латвийское законодательство и нарушают правила, передвигаясь по нашим дорогам, испытывая чувство безнаказанности и угрожая безопасности других", — сказал политик.

Схожее мнение высказал и министр сообщения Каспарс Бришкенс, подчеркнув аспект безопасности дорожного движения. Политик отметил, что водители транспортных средств с российскими или белорусскими номерами часто нарушают правила дорожного движения, а незаплаченные ими штрафы измеряются несколькими десятками тысяч. Бришкенс считает, что подобное чувство безнаказанности необходимо срочно изменить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».