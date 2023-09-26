ISW оценил, как на ЧМФ РФ может повлиять ликвидация его командующего Соколова 26.09.2023, 8:31

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ВСУ обезглавили российский флот.

Гибель командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова и других российских офицеров приведет к существенным нарушениям в системе его управления, заявили в Американском институте изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркнули, что пока им не удалось получить подтверждения того, что в результате удара по штабу Черноморского флота в Севастополе погиб Соколов или другие высокопоставленные российские командиры. Однако в ISW подчеркнули, что российское командование сможет легко опровергнуть украинские сообщения, если они «окажутся ложными».

Напомним, что 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. По данным СМИ, для этого использовали британские ракеты Storm Shadow. Бойцы ССО навели ракеты на штаб во время совещания руководящего состава ЧФ РФ.

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