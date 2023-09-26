Британская разведка рассказала, способен ли ЧМФ РФ выполнять боевые задачи
- 26.09.2023, 10:25
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В последние недели российский Черноморский флот РФ подвергся серии серьезных атак.
В британской разведке заявили, что повреждения Черноморского флота России после многочисленных атак серьезные, но локализованы.
Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 26 сентября.
Отмечается, что ЧФ РФ все еще способен выполнять основные боевые задачи, в частности наносить удары крылатыми ракетами и осуществлять местное патрулирование.
Однако, по данным отчета, вполне вероятно, что способность ЧФ РФ продолжать более широкое региональное патрулирование и блокаду украинских портов будет уменьшена. Кроме того, у него снизилась способность защищать свои активы в порту и проводить регулярное техническое обслуживание.
Разведчики отмечают, что в Черном море идет динамичный и глубокий бой, который заставит Россию действовать реактивно, поскольку демонстрирует, что украинская армия может подорвать символическую и стратегическую мощь Кремля из его порта в оккупированном Севастополе.
В последние недели российский Черноморский флот РФ подвергся серии серьезных атак, крупнейшими из которых стали удары по его штабу 20 и 22 сентября.
В отчете отмечается, что эти атаки были наиболее разрушительными и скоординированными за весь период полномасштабного вторжения РФ в Украину.