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В Беларуси запретили продавать одежду с принтом из «Игры в кальмара»

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  • 26.09.2023, 12:21
  • 2,518
В Беларуси запретили продавать одежду с принтом из «Игры в кальмара»

Но дело не в рисунке.

В Беларуси сняли с продажи детское худи с принтом из корейского сериала-антиутопии «Игра в кальмара». Причина — не изображение, а недостаточная воздухопроницаемость, сообщили в Госстандарте.

Под запрет попал джемпер с капюшоном для дошкольников турецкого бренда Asiya-kids.

В Госстандарте установили, что он не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза и имеет недостаточную воздухопроницаемость:

при норме не менее 100 дм³/(м²с) для трикотажных изделий 2-го слоя показатель составил (82±5) дм³/(м²с).

Худи запретили ввозить и продавать в Беларуси.

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