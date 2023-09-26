В Беларуси запретили продавать одежду с принтом из «Игры в кальмара» 1 26.09.2023, 12:21

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Но дело не в рисунке.

В Беларуси сняли с продажи детское худи с принтом из корейского сериала-антиутопии «Игра в кальмара». Причина — не изображение, а недостаточная воздухопроницаемость, сообщили в Госстандарте.

Под запрет попал джемпер с капюшоном для дошкольников турецкого бренда Asiya-kids.

В Госстандарте установили, что он не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза и имеет недостаточную воздухопроницаемость:

при норме не менее 100 дм³/(м²с) для трикотажных изделий 2-го слоя показатель составил (82±5) дм³/(м²с).

Худи запретили ввозить и продавать в Беларуси.

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