Латвия готова закрыть границу с Беларусью 26.09.2023, 13:30

Названо условие.

В случае значительного увеличения попыток незаконного пересечения границы Латвия готова закрыть границу с Беларусью. Об этом сообщил президент страны Эдгар Ринкевич во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Рижском замке сегодня, 26 сентября, пишет Латвийское радио и телевидение.

Пограничными службами Латвии фиксируется увеличение попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. По данным ведомства, 25 сентября были пресечены 164 попытки нелегального проникновения в страну. Всего с начала года латвийские пограничники предотвратили незаконное пересечение границы 9411 человек.

Ранее латвийская сторона закрыла пункта пропуска «Силене — Урбаны» в «связи с соображениями безопасности», с учетом «большого количества случаев незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью» и «необходимостью перераспределения ресурсов».

В настоящее время на границе Беларуси с Латвией остался только один действующий пункт пропуска — «Пятерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

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