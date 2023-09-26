Белорусы останутся без овощей и фруктов 1 26.09.2023, 16:29

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Нас ждет и рост цен на них.

В Беларуси могут снова возникнуть проблемы с некоторыми овощами и фруктами. Одна из причин — неурожай. Вторая — запрет на поставки польских яблок. «Зеркало» рассказало подробнее об этой проблеме.

В Витебском районе накануне, 25 сентября, устроили республиканское совещание по стабилизационным фондам. В них закладывают отечественные овощи и фрукты, чтобы в межсезонный период обеспечить ими население. На совещании присутствовал в том числе глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, производителей овощей и представители торговых сетей.

На этой встрече подняли вопрос неурожая некоторых овощей и фруктов, что сказывается на заполняемости стабилизационных фондов.

— Витебская область заготавливает плодоовощную продукцию под полную потребность региональных торговых сетей. На сегодняшний день заключено 96% договоров с производителями. Есть проблемы с луком и яблоками, — сообщила заместитель председателя Витебского облисполкома Анжелика Никитина. — Из-за погодных условий в этом году недобрали свеклы, капусты и моркови. Но еще есть время исправить положение. То, чего недостаточно, будет заготавливать потребкооперация у населения, фермеров. Уже есть отработанная схема обеспечения закрытых учебных и учреждений здравоохранения.

Ситуацию с яблоками может осложнять также то, что Минск ввел запрет до конца года на ввоз в нашу страну польских яблок, которые ранее были широко представлены в магазинах. Это отразилось на ценах на этот фрукт, они заметно выросли.

В Беларуси то и дело возникают проблемы с отечественными овощами и фруктами. Как правило, это сопровождается ростом цен на них. К примеру, в августе этого года среди лидеров по росту цен на товары оказались в том числе огурцы, яблоки и чеснок.

Ранее официальные профсоюзы поднимали проблему со стабилизационными фондами, в том числе существенного роста цен на овощи, которые производят в Беларуси. К примеру, говорили о том, что в межсезонье в некоторых магазинах белорусские овощи и фрукты и вовсе могут отсутствовать. «Решить данную проблему могли бы стабилизационные фонды, вопрос формирования которых профсоюзы уже много раз поднимали на разных уровнях. В настоящее время стабфонды могут обеспечить лишь незначительную долю потребности страны в овощах, несмотря на хороший урожай», — заявляли профсоюзы.

Тем временем на госТВ уверяют, что удастся избежать дефицита свежей плодоовощной продукции в межсезонный период.

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