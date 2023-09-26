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В оккупированном Бердянске гремят взрывы

  • 26.09.2023, 17:07
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В оккупированном Бердянске гремят взрывы

Их слышат все районы города.

Во временно оккупированном Бердянске Запророжской области гремят взрывы во вторник, 26 сентября. Они были такой силы, что их слышали все районы города, а в домах исчезал свет. Об этом сообщает Telegram-канал «Бердянск Сейчас».

«И снова бердянцы сообщают о взрывах! Еще один громкий взрыв. Слышали почти все микрорайоны и в нижней части города, и на горе», - говорится в сообщении.

Как уточняют в Telegram-канале, местные слышали минимум три взрыва один за другим.

«Еще один очень громкий взрыв! Бердянцы также сообщают, что при взрыве на миг исчез свет в домах», - добавляют авторы.

При этом оккупанты уже отчитались, что якобы сбили ракету вблизи Бердянска.

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