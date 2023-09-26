В оккупированном Бердянске гремят взрывы 26.09.2023, 17:07

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Их слышат все районы города.

Во временно оккупированном Бердянске Запророжской области гремят взрывы во вторник, 26 сентября. Они были такой силы, что их слышали все районы города, а в домах исчезал свет. Об этом сообщает Telegram-канал «Бердянск Сейчас».

«И снова бердянцы сообщают о взрывах! Еще один громкий взрыв. Слышали почти все микрорайоны и в нижней части города, и на горе», - говорится в сообщении.

Как уточняют в Telegram-канале, местные слышали минимум три взрыва один за другим.

«Еще один очень громкий взрыв! Бердянцы также сообщают, что при взрыве на миг исчез свет в домах», - добавляют авторы.

При этом оккупанты уже отчитались, что якобы сбили ракету вблизи Бердянска.

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