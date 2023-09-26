В руководстве «Роснефти» полетели головы из-за дефицита на рынке топлива 2 26.09.2023, 19:26

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Целая серия отставок которых произошла в последние дни.

Дефицит, возникший на российском рынке топлива и заставивший власти остановить его экспортные поставки, потребовал найти козлов отпущения. Ими стали топ-менеджеры крупнейшей нефтяной компании страны, «Роснефти», целая серия отставок которых произошла в последние дни.

В частности, был уволен начальник управления трейдинга Марат Загидуллин, рассказали The Wall Street Journal люди, знакомые с ситуацией. По словам одного из них, Загидуллина вывели из офиса сотрудники службы безопасности.

Также, по информации источников газеты, своих постов лишились начальник управления трейдинга продуктов переработки газа и нефтехимии Департамента продаж нефтехимии и специальных нефтепродуктов Никита Пакулин и его заместитель Андрей Добряков, а также финансовый топ-менеджер Александр Поляков.

«Роснефти», которая вместе с другими нефтяными компаниями попала под огонь критики властей, надо было найти ответственных за дефицит топлива, говорят источники WSJ. По словам некоторых из них, такая лавина отставок нехарактерна для компании.

Информация, изложенная в запросе WSJ, направленном в «Роснефть», «не соответствует действительности», ответил представитель компании: «Замена сотрудников направлена исключительно на повышение эффективности в интересах акционеров. В других случаях она может объясняться личными решениями сотрудников, которые выполнили свои контрактные обязательства перед компанией».

21 сентября правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля, чтобы с помощью «временных ограничений насытить [внутренний] рынок топлива». Дисбаланс возник из-за сезонного спроса на нефтепродукты, особенно серьезные проблемы отмечались в южных регионах, где под угрозой оказались работы по уборке урожая. В результате в сентябре цена на бензин АИ-92 достигла рекордной отметки 70 508 руб. за тонну, а на АИ-95 выросла до 76 876 руб. Дизельное топливо подорожало до 75 036 руб. за тонну.

В правительстве ситуацию связали с увеличением цен на мировом рынке, девальвацией рубля и ростом серого импорта. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин пообещал предпринять «достаточно радикальные шаги».

После введения запрета на экспорт оптовые цены резко упали – на 10-15% 22 сентября.

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