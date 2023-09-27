Украинские бойцы взяли в плен 62-летнего зека-оккупанта, которого отправили в бой без оружия и амуниции

Украинские бойцы взяли в плен 62-летнего зека-оккупанта, которого отправили в бой без оружия и амуниции4
- 27.09.2023, 18:16
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Видео.
Украинские воины взяли в плен 62-летнего зека-оккупанта Валерия Бондаренко, которого отправили в бой без оружия и элементарной амуниции – защитного шлема и бронежилета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент допроса Бондаренка, на котором он рассказывает о своем пути на передовую и бой, во время которого попал в плен.
«Пленный 62-летний зек из 10-го танкового полка (россияне начали комплектовать зэками не только «Шторм») Валерий Бондаренко попал в тюрьму за убийство знакомого, который пытался изнасиловать его жену во время попойки два года назад. Ушел в армию РФ, чтобы выйти на свободу, но попал в плен во время первого же боевого задания. Оккупанту командиры не выдали ни бронежилет, ни автомат и отправили на позиции именно в том виде, в каком он на этих кадрах», - говорится в комментарии к видео.