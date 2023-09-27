Названы авто, которые не допустят ко въезду на территорию Беларуси 3 27.09.2023, 21:01

7,642

1 сентября было введено «новшество».

Стало известно, что в Беларусь не будут пропускать автомобили, которые не прошли обязательную дезинфекцию. Подробнее рассказали в Минсельхозпроде.

Так, в ведомстве напомнили о том, что с 1 сентября при въезде на территорию Беларуси проводится обязательная дезинфекция. Дезинфицируют все автомобили, въезжающие в страну, на станциях дезинфекции, которые оборудованы вблизи пунктов пропуска через госграницу, а именно у КПП «Бенякони», «Григоровщина», «Каменный Лог», «Козловичи», «Котловка» и «Привалка».

При этом в Минсельхозпроде назвали авто, которым въехать в Беларусь не позволят.

- При отказе водителя или владельца транспортного средства проходить обязательную дезинфекцию авто на станциях дезинфекции этот транспорт не будет допущен к въезду на территорию Беларуси, - подчеркнули в министерстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».