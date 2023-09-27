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Названы авто, которые не допустят ко въезду на территорию Беларуси

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  • 27.09.2023, 21:01
  • 7,642
Названы авто, которые не допустят ко въезду на территорию Беларуси

1 сентября было введено «новшество».

Стало известно, что в Беларусь не будут пропускать автомобили, которые не прошли обязательную дезинфекцию. Подробнее рассказали в Минсельхозпроде.

Так, в ведомстве напомнили о том, что с 1 сентября при въезде на территорию Беларуси проводится обязательная дезинфекция. Дезинфицируют все автомобили, въезжающие в страну, на станциях дезинфекции, которые оборудованы вблизи пунктов пропуска через госграницу, а именно у КПП «Бенякони», «Григоровщина», «Каменный Лог», «Козловичи», «Котловка» и «Привалка».

При этом в Минсельхозпроде назвали авто, которым въехать в Беларусь не позволят.

- При отказе водителя или владельца транспортного средства проходить обязательную дезинфекцию авто на станциях дезинфекции этот транспорт не будет допущен к въезду на территорию Беларуси, - подчеркнули в министерстве.

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