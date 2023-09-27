Названы авто, которые не допустят ко въезду на территорию Беларуси

Названы авто, которые не допустят ко въезду на территорию Беларуси3
- 27.09.2023, 21:01
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1 сентября было введено «новшество».
Стало известно, что в Беларусь не будут пропускать автомобили, которые не прошли обязательную дезинфекцию. Подробнее рассказали в Минсельхозпроде.
Так, в ведомстве напомнили о том, что с 1 сентября при въезде на территорию Беларуси проводится обязательная дезинфекция. Дезинфицируют все автомобили, въезжающие в страну, на станциях дезинфекции, которые оборудованы вблизи пунктов пропуска через госграницу, а именно у КПП «Бенякони», «Григоровщина», «Каменный Лог», «Козловичи», «Котловка» и «Привалка».
При этом в Минсельхозпроде назвали авто, которым въехать в Беларусь не позволят.
- При отказе водителя или владельца транспортного средства проходить обязательную дезинфекцию авто на станциях дезинфекции этот транспорт не будет допущен к въезду на территорию Беларуси, - подчеркнули в министерстве.