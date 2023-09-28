В Британии умер актер, сыгравший волшебника Дамблдора

В Британии умер актер, сыгравший волшебника Дамблдора2
- 28.09.2023, 15:05
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Майклу Гэмбону было 82 года.
Скончался ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, известный ролью профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года. Об этом пишет британское агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.
«Актер сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет», — говорится в сообщении.
Майкл Гэмбон снимался в картинах «Сонная лощина», «Король говорит», «Небесный капитан и мир будущего», «Книга Илая», «Омен», «Эмма», «Kingsman: Золотое кольцо». Но во всем мире он известен прежде всего как Дамблдор: начиная с третьего фильма о юном волшебнике — «Гарри Поттер и узник Азкабана» — Гэмбон исполнял роль директора школы волшебства Хогвартс.