В Британии умер актер, сыгравший волшебника Дамблдора 2 28.09.2023, 15:05

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Майкл Гэмбон

Майклу Гэмбону было 82 года.

Скончался ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, известный ролью профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года. Об этом пишет британское агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.

«Актер сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет», — говорится в сообщении.

Майкл Гэмбон снимался в картинах «Сонная лощина», «Король говорит», «Небесный капитан и мир будущего», «Книга Илая», «Омен», «Эмма», «Kingsman: Золотое кольцо». Но во всем мире он известен прежде всего как Дамблдор: начиная с третьего фильма о юном волшебнике — «Гарри Поттер и узник Азкабана» — Гэмбон исполнял роль директора школы волшебства Хогвартс.

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