Туристке в Турции грозит тюрьма из-за трех камней, которые она взяла на развалинах и пляже 1 28.09.2023, 18:54

5,104

Никогда так не делайте.

Бельгийскую туристку Ким Мергитс, отдыхавшую в Турции с мужем, остановили в аэропорту и задержали. Ее обвиняют в контрабанде археологических ценностей, женщине грозит большой штраф или даже тюремный срок, пишет brusselstimes.com.

Чета Мегритс нашла три каменных осколка во время однодневной поездки в Манавгат (город на востоке Антальи). Камни они хотели привезти домой в Бельгию и положить в аквариум.

Как оказалось, собирать камни и вывозить их из Турции категорически запрещено. На таможне при досмотре вещей туристов задержали.

«Один из камней был размером с мою ладонь, песочного цвета, с вырезанными на нем двумя цветками. Его мы нашли в переулке, полном мусора. Два других камня, похожие на куски мрамора с блеском, мы нашли на пляже. Там их полно», — рассказал муж обвиняемой бельгийки, которому разрешили покинуть Турцию.

Женщине же придется ждать суда в Турции, возможно, до декабря. По местным законам ей могут дать даже реальный срок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».