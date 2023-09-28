Туристке в Турции грозит тюрьма из-за трех камней, которые она взяла на развалинах и пляже

Туристке в Турции грозит тюрьма из-за трех камней, которые она взяла на развалинах и пляже1
- 28.09.2023, 18:54
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Никогда так не делайте.
Бельгийскую туристку Ким Мергитс, отдыхавшую в Турции с мужем, остановили в аэропорту и задержали. Ее обвиняют в контрабанде археологических ценностей, женщине грозит большой штраф или даже тюремный срок, пишет brusselstimes.com.
Чета Мегритс нашла три каменных осколка во время однодневной поездки в Манавгат (город на востоке Антальи). Камни они хотели привезти домой в Бельгию и положить в аквариум.
Как оказалось, собирать камни и вывозить их из Турции категорически запрещено. На таможне при досмотре вещей туристов задержали.
«Один из камней был размером с мою ладонь, песочного цвета, с вырезанными на нем двумя цветками. Его мы нашли в переулке, полном мусора. Два других камня, похожие на куски мрамора с блеском, мы нашли на пляже. Там их полно», — рассказал муж обвиняемой бельгийки, которому разрешили покинуть Турцию.
Женщине же придется ждать суда в Турции, возможно, до декабря. По местным законам ей могут дать даже реальный срок.