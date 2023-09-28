закрыть
28 сентября 2023, четверг, 19:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко назначил Карпенкову нового заместителя

4
  • 28.09.2023, 19:25
  • 2,878
Лукашенко назначил Карпенкову нового заместителя
Александр Быков

Им стал командир СОБРа.

Александр Лукашенко своим указом назначил нового заместителя командующего внутренними войсками МВД. Об этом сообщает его пресс-служба.

Полковник Александр Быков назначен первым заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Беларуси — начальником штаба. До этого назначения Быков являлся командиром специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси.

Генерал-майор Игорь Бурмистров, занимавший ранее эту должность, уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Напомним, командующим внутренними войсками МВД (и замминистра МВД) является печально известный бандит Николай Карпенков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип