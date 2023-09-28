Лукашенко назначил Карпенкову нового заместителя 4 28.09.2023, 19:25

2,878

Александр Быков

Им стал командир СОБРа.

Александр Лукашенко своим указом назначил нового заместителя командующего внутренними войсками МВД. Об этом сообщает его пресс-служба.

Полковник Александр Быков назначен первым заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Беларуси — начальником штаба. До этого назначения Быков являлся командиром специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси.

Генерал-майор Игорь Бурмистров, занимавший ранее эту должность, уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Напомним, командующим внутренними войсками МВД (и замминистра МВД) является печально известный бандит Николай Карпенков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».