Лукашенко назначил Карпенкову нового заместителя

Лукашенко назначил Карпенкову нового заместителя4
- 28.09.2023, 19:25
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Им стал командир СОБРа.
Александр Лукашенко своим указом назначил нового заместителя командующего внутренними войсками МВД. Об этом сообщает его пресс-служба.
Полковник Александр Быков назначен первым заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Беларуси — начальником штаба. До этого назначения Быков являлся командиром специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси.
Генерал-майор Игорь Бурмистров, занимавший ранее эту должность, уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Напомним, командующим внутренними войсками МВД (и замминистра МВД) является печально известный бандит Николай Карпенков.