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Как подготовить мотоцикл к зиме

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  • 28.09.2023, 19:30
Как подготовить мотоцикл к зиме

Советы белорусского мастера.

Сентябрь выдался настолько тёплым и солнечным, что многие успели прозвать его продолжением августа. По-настоящему летняя погода радовала без исключения всех. Особенно ликовали байкеры!

И хоть погода продолжает радовать нас, пора подумать, как правильно отправить свой транспорт на зимовку.

Av.by сделал это вместе со специалистом, чтоб по весне не столкнуться с неприятными неожиданностями и не тратить время (да и деньги) на непредвиденный ремонт.

Поехали!

Как правило, все мотолюбители к консервации относятся по-разному. Кто-то подходит к делу ответственно, а кто-то, надеясь на авось, оставляет свой мотоцикл зимовать без определённой подготовки. Есть и те, кто катается на байках зимой. ПДД этого не запрещают — здесь главное, чтоб наезднику было комфортно. Ну и безопасно. Ведь снег и межсезонье требуют особой сноровки и опыта.

Но есть нормы по мануалу, и в этой статье речь пойдёт именно о них.

При подготовке мотоцикла к зимней «спячке» надо помнить, что после консервации заводить мотор будет нельзя. А значит, все процедуры нужно провести там, где ваш транспорт проведёт ближайшие холодные и сырые полгода.

Тщательно вымыв и высушив байк, внимательно изучите его. Если есть какие-то повреждения и очаги коррозии, необходимо зачистить и обезжирить, после — подкрасить.

— Многие производители рекомендуют перед зимовкой полностью заменить масло в двигателе. Не все это делают в конце сезона, конечно. Но в любом случае у вещества есть срок. По мануалу — два года. Мы используем французские продукты — Motul и Ipone. Они стоят приблизительно 160 рублей за 4 литра. На байк с мотором 600 «кубиков» вполне себе хватит! При замене масла меняется и масляный фильтр. Средняя цена — 25 рублей, — рассказывает Дмитрий Ольшанников, механик СТО «Мотобаза».

— А есть вариант консервации непосредственно самой ЦПГ — цилиндро-поршневой группы, — продолжает Дмитрий. — Для этого необходимо выкрутить свечи. И заправить свечные колодцы небольшим количеством масла, не заводя мотор. После чего сделать определённое количество оборотов. Таким образом это масло смазывает поршневую и кольца, обрабатывает весь цилиндр. И в данном состоянии техника уже хранится.

Необходимо внимательно отнестись ко всем резиновым элементам. Чтобы за время осенне-зимнего простоя резина не лопнула, нужно тщательно её обработать:

— Рекомендую это делать при помощи силиконовой смазки. Так элементы будут меньше подвергаться температурным воздействиям. Хромированные изделия тоже желательно обработать. Бывает, ребята используют просто «вэдэшку», но лучше силикон. Стоит он недорого — рублей 10-15 за баночку, — говорит специалист.

Каким бы ни был бак в вашем байке, не забудьте полностью наполнить его топливом:

— Металлический, например, убережёт от коррозии. Есть специальные присадки для топлива. Или консерванты, как некоторые их называют. Мало кто их добавляет туда, но я рекомендую это делать. К следующему сезону у вас будет хорошее горючее. Вы просто завели, сели и поехали! А так оно может утратить свои свойства или кристаллизоваться. Особенно если байк стоял не сезон, а больше. Подобное тоже случается по разным причинам.

Приводную цепь тоже обрабатываем смазкой, предварительно вычистив её щёткой и вытерев насухо.

— Немного прокатываем, чтоб смазка разошлась по зубьям и сальникам. Отключаем электропитание. Аккумулятор можно демонтировать и поставить в вентилируемое сухое место, — советует специалист. — Некоторые ребята за зиму всё же несколько раз запускают двигатель, прогревают… Но лучше так не делать. Особенно когда за окном — температурные перепады. Мотор нагревается, потом остывает. Из-за этого образуется конденсат, который попадает в масло. И уже тогда оно со временем свои свойства утратит.

Что касается воздушного фильтра, то его можно или заменить, или проинспектировать.

— По мануалу каждые 5-6 тысяч километров пробега нужно делать инспекцию элемента. Это ещё зависит от того, где ездила техника: по пыльной дороге или трассе. Если есть какие-то загрязнения, рекомендую поменять. Мы используем английский бренд Hiflofiltro. Стоит в среднем 40 рублей. Но цена, конечно, зависит от модели мотоцикла.

— Шины нуждаются в какой-то подготовке?

— Шины должны быть накачаны. Спускать их не надо. Тоже можно пройтись силиконом. Тормозные диски обязательно! Желательно, если байк стоит на боковой подножке, его немного прокатывать периодически — так рекомендуют некоторые производители. Это необходимо для того, чтоб точка контакта с поверхностью менялась. Если протектор не менее 3 мм, нужно подумать об их замене. Можно купить их и весной, конечно. Но цены на месте не стоят. Так что, если есть потребность и возможность, сделайте это сейчас — покупаем заранее.

— Где лучше хранить байк?

— Желательно соблюдать стабильный температурный режим. Если мотоцикл на улице, обязательно накрыть его дождевым чехлом. Бывает, гараж отапливают тепловой пушкой. Получается перепад температуры, из-за этого образуется конденсат на технике. Так что данный вариант тоже не лучший. Если байк храним в гараже, накрывать дождевым чехлом его не надо — иначе возникнет эффект парника. Главное, чтоб он был сухим! Есть специальные гаражи, где можно оставить свою технику на хранение. В Гродно такая услуга в среднем стоит 25 рублей в месяц.

***

Как правило, традиционная подготовка к зиме занимает немного времени. И с нашими советами под силу это сделать абсолютно любому мотовладельцу — даже новичку-любителю. Придётся потратиться только на расходники: масло, фильтры и смазку. Ну и на аренду, если захотите хранить своего друга в надёжном месте. Зато весной вы гордо выведете мотоцикл из гаража, смахнув с него осенне-зимнюю пыль! Громко заревёт мотор вашего Kawasaki или Honda, напоминая городу, что настал ваш сезон. А пока — хорошей зимовки всему мотобратству!

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