Украинские партизаны подожгли склады россиян у оккупированного Мариуполя

Украинские партизаны подожгли склады россиян у оккупированного Мариуполя2
- 28.09.2023, 22:16
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В поселке Ялта вблизи оккупированного Мариуполя партизаны подожгли склады российских захватчиков.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
«Мариупольский район. пгт Ялта. Тракторная бригада, где оккупанты что-то складировали. Больше нет. Огненное Сопротивление в действии», - отметил он.
«Ялта сейчас. Пожар только начинают тушить. А что там тушить, если все, что нужно, уже сгорело. Прекрасный день», - добавил он позже.