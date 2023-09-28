Украинские партизаны подожгли склады россиян у оккупированного Мариуполя 2 28.09.2023, 22:16

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В поселке Ялта вблизи оккупированного Мариуполя партизаны подожгли склады российских захватчиков.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

«Мариупольский район. пгт Ялта. Тракторная бригада, где оккупанты что-то складировали. Больше нет. Огненное Сопротивление в действии», - отметил он.

«Ялта сейчас. Пожар только начинают тушить. А что там тушить, если все, что нужно, уже сгорело. Прекрасный день», - добавил он позже.

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