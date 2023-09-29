закрыть
29 сентября 2023, пятница, 8:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Токмаке оккупанты сбили собственный самолет из С-300

2
  • 29.09.2023, 7:51
  • 6,358
В Токмаке оккупанты сбили собственный самолет из С-300
иллюстративное фото

Борт упал в поле и полностью сгорел.

В ночь на 29 сентября в районе Токмака была замечена авиация. Российские оккупанты так испугались, что решили бить из ЗРК «С-300» по летающему объекту, даже не разобравшись, чей он.

Как оказалось, удар был нанесен по своему же военному самолету, тип которого еще устанавливается, сообщает «Украина 365».

В Сети появились кадры момента пролета самолета в небе, а затем фото уже пылающей на земле вражеской техники.

Как сообщают жители оккупированного Токмака, в сторону падения самолета выехала одна машина скорой помощи и два легковых автомобиля. Сам же самолет упал в поле и полностью сгорел.

На сегодняшний момент неизвестен тип самолет и то, выжил ли экипаж. Враги прекрасно понимают, что ВСУ уже на расстоянии вытянутой руки от Токмака и нервы у них начинают шалить, особенно в ночное время суток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип