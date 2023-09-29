В Токмаке оккупанты сбили собственный самолет из С-300 2 29.09.2023, 7:51

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иллюстративное фото

Борт упал в поле и полностью сгорел.

В ночь на 29 сентября в районе Токмака была замечена авиация. Российские оккупанты так испугались, что решили бить из ЗРК «С-300» по летающему объекту, даже не разобравшись, чей он.

Как оказалось, удар был нанесен по своему же военному самолету, тип которого еще устанавливается, сообщает «Украина 365».

В Сети появились кадры момента пролета самолета в небе, а затем фото уже пылающей на земле вражеской техники.

Как сообщают жители оккупированного Токмака, в сторону падения самолета выехала одна машина скорой помощи и два легковых автомобиля. Сам же самолет упал в поле и полностью сгорел.

На сегодняшний момент неизвестен тип самолет и то, выжил ли экипаж. Враги прекрасно понимают, что ВСУ уже на расстоянии вытянутой руки от Токмака и нервы у них начинают шалить, особенно в ночное время суток.

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