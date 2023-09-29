В Украине ликвидировали оккупанта, позировавшего на фото с белыми перчатками 29.09.2023, 10:27

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Мечтал о «Киеве за три дня»?

В Украине ликвидировали российского оккупанта Анатолия Ямиева. В сети опубликовали его фото с белыми перчатками за поясом.

Снимок прокомментировал в Telegram-канале соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он отметил, что, вероятно, захватчик мечтал о «Киеве за три дня», поскольку перчатки – необходимый элемент праздничной одежды военнослужащих, их надевают на парады.

Расследователь пошутил, что уместнее было сделать фото с заткнутыми за ремень белыми тапочками.

Ямиев был родом из города Нефтекамск в Республике Башкортостан. По данным росСМИ, оккупант отправился на «концерт Кобзона» 27 сентября.

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