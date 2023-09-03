закрыть
3 сентября 2023, воскресенье, 5:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пять продуктов, которые стоит есть на завтрак, чтобы ускорить обмен веществ

  • 3.09.2023, 5:23
Пять продуктов, которые стоит есть на завтрак, чтобы ускорить обмен веществ

Метаболизм будет работать, как часы.

Самый главный совет, который дают все специалисты по питанию тем, кто не знает, как ускорить обмен веществ – ни в коем случае не пропускать завтрак. Чтобы метаболизм работал как часы, чтобы все полученные калории перерабатывались в энергию, а уже накопленный жир потихоньку «таял», первая трапеза дня должны быть сытной, а съесть её важно не позднее первого часа после пробуждения. Но если вы хотите добиться ещё более впечатляющих результатов, стоит завтракать определёнными блюдами, пишет «Новый очаг».

Овсянка с ягодами и орехами

В этом завтраке для похудения есть все необходимые питательные вещества, а ещё он очень сытный. Овсянка (только не быстрого приготовления) – это медленные углеводы, которые надолго сохраняют чувство сытости, а в орехах много белка, на переработку которого организму приходится тратить больше энергии – и, следовательно, сжигать больше калорий. Англичане знали, что делали, когда придумывали свой завтрак!

Яичница с помидорами и луком

Яйца – ещё один продукт, будто бы созданный для завтрака. Высокое содержание белка помогает хорошо и надолго насытить организм и ускорить обмен веществ, а низкая калорийность – поддержать фигуру. Результаты недавнего мета-исследования подтвердили безопасность употребления яиц для сердца и сосудов, а завтрак, сочетающий в себе яйца, свежие помидоры и лук, врачи назвали самым полезным для сердечно-сосудистой системы.

Греческий йогурт с фруктами

Если вы всерьёз следите за своей фигурой, вам не обойтись без молочных продуктов высокой жирности. Организму для нормального функционирования необходимы мононенасыщенные жиры и молочный жир – это один из оптимальных вариантов. Греческий йогурт  – отличный завтрак для ускорения обмена веществ, ведь он содержит много полезных жиров и белка. А красные и чёрные ягоды, даже замороженные, сохраняют много особых антиоксидантов, которые ускоряют процесс сжигания жира.

Авокадо

Этот завтрак подойдет тем, кому с утра нужно срочно уходить из дома и нет времени на приготовление полноценной трапезы. Авокадо можно взять с собой и съесть в любую свободную минуту. Кстати, такой ПП завтрак особенно хорош для зимы: жиры омега-3, которыми богат этот овощ, помогут нашей коже справиться с зимней сухостью и морозом.

Зелёный чай и вода с лимоном

Строго говоря, это не завтрак – но эти напитки стоит пить каждое утро. Стакан воды с ломтиком лимона или лимонным соком следует выпить немедленно после пробуждения – так вы восстановите влагу, которую тело потеряло за ночь, а также сможете ускорить обмен веществ. Зелёный чай лучше выпить в конце трапезы – содержащиеся в нём антиоксиданты помогут организму быстрее сжигать жир.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин