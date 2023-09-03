Пять продуктов, которые стоит есть на завтрак, чтобы ускорить обмен веществ 3.09.2023, 5:23

Метаболизм будет работать, как часы.

Самый главный совет, который дают все специалисты по питанию тем, кто не знает, как ускорить обмен веществ – ни в коем случае не пропускать завтрак. Чтобы метаболизм работал как часы, чтобы все полученные калории перерабатывались в энергию, а уже накопленный жир потихоньку «таял», первая трапеза дня должны быть сытной, а съесть её важно не позднее первого часа после пробуждения. Но если вы хотите добиться ещё более впечатляющих результатов, стоит завтракать определёнными блюдами, пишет «Новый очаг».

Овсянка с ягодами и орехами

В этом завтраке для похудения есть все необходимые питательные вещества, а ещё он очень сытный. Овсянка (только не быстрого приготовления) – это медленные углеводы, которые надолго сохраняют чувство сытости, а в орехах много белка, на переработку которого организму приходится тратить больше энергии – и, следовательно, сжигать больше калорий. Англичане знали, что делали, когда придумывали свой завтрак!

Яичница с помидорами и луком

Яйца – ещё один продукт, будто бы созданный для завтрака. Высокое содержание белка помогает хорошо и надолго насытить организм и ускорить обмен веществ, а низкая калорийность – поддержать фигуру. Результаты недавнего мета-исследования подтвердили безопасность употребления яиц для сердца и сосудов, а завтрак, сочетающий в себе яйца, свежие помидоры и лук, врачи назвали самым полезным для сердечно-сосудистой системы.

Греческий йогурт с фруктами

Если вы всерьёз следите за своей фигурой, вам не обойтись без молочных продуктов высокой жирности. Организму для нормального функционирования необходимы мононенасыщенные жиры и молочный жир – это один из оптимальных вариантов. Греческий йогурт – отличный завтрак для ускорения обмена веществ, ведь он содержит много полезных жиров и белка. А красные и чёрные ягоды, даже замороженные, сохраняют много особых антиоксидантов, которые ускоряют процесс сжигания жира.

Авокадо

Этот завтрак подойдет тем, кому с утра нужно срочно уходить из дома и нет времени на приготовление полноценной трапезы. Авокадо можно взять с собой и съесть в любую свободную минуту. Кстати, такой ПП завтрак особенно хорош для зимы: жиры омега-3, которыми богат этот овощ, помогут нашей коже справиться с зимней сухостью и морозом.

Зелёный чай и вода с лимоном

Строго говоря, это не завтрак – но эти напитки стоит пить каждое утро. Стакан воды с ломтиком лимона или лимонным соком следует выпить немедленно после пробуждения – так вы восстановите влагу, которую тело потеряло за ночь, а также сможете ускорить обмен веществ. Зелёный чай лучше выпить в конце трапезы – содержащиеся в нём антиоксиданты помогут организму быстрее сжигать жир.

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