закрыть
3 сентября 2023, воскресенье, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области

1
  • 3.09.2023, 8:28
  • 4,028
РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области

Есть «прилеты» и раненые.

В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области, в результате есть пострадавшие.

Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов. Об этом идет речь в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.

«22 беспилотника типа «Shahed-136» были уничтожены силами противовоздушной обороны», - уточняется в опубликованной сводке.

В то же время подчеркивается, что в результате атаки РФ есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

«Предварительно известно о 2 пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь», - добавили в Силах обороны юга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин