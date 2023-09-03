РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области 1 3.09.2023, 8:28

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Есть «прилеты» и раненые.

В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области, в результате есть пострадавшие.

Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов. Об этом идет речь в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.

«22 беспилотника типа «Shahed-136» были уничтожены силами противовоздушной обороны», - уточняется в опубликованной сводке.

В то же время подчеркивается, что в результате атаки РФ есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

«Предварительно известно о 2 пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь», - добавили в Силах обороны юга.

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