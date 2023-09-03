Украинские войска отбросили артиллерию оккупантов от всей линии фронта 3.09.2023, 9:09

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Стало известно о крупном успехе ВСУ на Юге.

Украинские силы продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области) и продвинулись вперед.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны, российские блогеры, которые недавно утверждали, что российские войска удерживают позиции в южной части Работино, признали, что российские войска отошли с южных окраин поселка на неуказанные позиции южнее.

ВСУ преодолели российскую «первую линию обороны» на некоторых участках запорожского направления, но ситуация остается сложной из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.

«Российские силы разбрасывают легковоспламеняющиеся вещества на заминированные поля и поджигают их с помощью гранат, запускаемых с дронов, пытаясь помешать украинским усилиям по разминированию», - отмечается в отчете.

В то же время командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что украинские артиллерийские возможности «равны или даже лучше», чем у российских войск, и что они смогли отбросить российские артиллерийские подразделения от линии фронта, не позволяя им поддерживать российские войска.

«Это наблюдение не всегда верно по всей линии фронта, поскольку украинские подразделения регулярно сообщают о том, что попадают под сильный артиллерийский огонь российской артиллерии, корректируемый российскими беспилотниками», - отмечают в ISW.

Гросберг также заявил, что с июля украинским силам удалось серьезно повредить российские артиллерийские радары.

Аналитики отмечают, что с середины июля российские источники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу отсутствия у России контрбатарейных артиллерийских возможностей, особенно на юге Украины.

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