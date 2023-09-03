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В России школьников заставили слушать гимн, стоя на коленях

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  • 3.09.2023, 10:01
  • 9,102
В России школьников заставили слушать гимн, стоя на коленях

Местный депутат предложил расширить этот «формат» на всю страну.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, в РФ продолжается активная пропаганда среди детей школьного возраста.

Как сообщают российские ТГ-каналы, в Красноярской школе №45 детей поставили на колени под гимн России. Как ни странно, но никому из родителей и гостей, присутствующих на так называемой «школьной линейке», не пришло в голову, что пропаганда уже вышла за рамки любого понимания.

Как говорится в сообщении, видео опубликовал местный депутат, назвав это «крутым форматом для всех».

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