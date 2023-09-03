ВСУ взяли под огневой контроль часть Горловки 3.09.2023, 12:21

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Украинская армия заняла стратегические высоты на подступах к городу.

Выбивание ВСУ российской армии с позиций на Бахмутском направлении фронта продолжается, сообщает dialog.ua.

Оккупанты цепляются за железную дорогу возле Курдюмовки и Андреевки, а также Озаряновки, однако логика их действий странная, поскольку железная дорога не являются серьезным плацдармом для дальнейших действий.

Об этом в своем Telegram-канале также пишет боец украинской армии с позывным «Бахмутский Демон».

«Высоты, с которых контролируем трассу на Горловку, давно наши, и чтобы с них нас выбить, новых россиян бросают постоянно на Клещеевку и не только. Часть Горловки также находится в зоне добивания наших сил, но так было давно», - пишет боец ВСУ.

По его словам, ВСУ испытывают сложности под Берховкой, взять под полный контроль которую пока не удается, однако потери россиян в селе внушительны.

«Сейчас главное - дожать южный фланг, и там у россиян по технике минуса существенные», - отмечает украинский военный.

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