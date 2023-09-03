Путин начал готовиться к поражению 3.09.2023, 14:25

В Кремле принимают меры, чтобы срыть это от россиян.

Россия с самого начала широкомасштабного нападения на Украину усиливала контроль и ограничение информации. Недавно группа Citizen Lab из Университета Торонто, изучающая цензуру в интернет-пространстве авторитарных стран, опубликовала отчет. Согласно ему, за время войны РФ в тридцать увеличила цензуру в сети.

Группа Citizen Lab проанализировала более 300 судебных решений российского правительства против социальной сети ВК с требованием убрать страницу, сообщения, видео и другой контент. До войны российское правительство выдавало приказы об удалении чего-либо из ВК в среднем каждые 50 дней. Но после начала вторжения это количество выросло почти до одного раза в день. Часто судебные распоряжения были направлены на то, чтобы заставить ВК удалить новости со страниц независимых СМИ, а также сообщения и учетные записи, выражавшие недовольство Владимиром Путиным или войной.

Масштабы зачистки онлайн-контента в России невелики по сравнению с другими авторитарными странами, такими как Китай и Иран. Однако методы, которые используют эти страны, схожи.

Обходить ограничения россиянам помогает VPN. Но и с этой технологией кремлевские власти пытаются бороться. Как сообщают в разведке Британии, в начале августа 2023 года российские власти, вероятно, усилили попытки закрыть доступ к виртуальным частным сетям (VPN), так как находили многочисленные сообщения, что в некоторых регионах России наиболее популярные из них стали недоступными.

«VPN, вероятно, является самой большой проблемой для российских властей, пытающихся установить полный контроль за информацией внутри страны. Кроме нарастания технического противодействия РФ также начала публичную информационную кампанию с целью отпугнуть граждан от VPN заявлениями о том, что они якобы подвергают угрозе свои персональные данные», — пишет британская разведка.

Официальная информация о ходе войны в Украине также стала сильнее цензурироваться со стороны властей. К такому выводу пришли аналитики Института исследования войны (ISW). Эксперты предположили, что, вероятно, Минобороны РФ возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине, в то же время пытаясь цензурировать поступающие с линии фронта жалобы и сообщения о наступлении украинских войск.

Аналитики напоминают, что недавно Минобороны РФ изменило стиль своих ежедневных репортажей для сокращения ежедневного объема информации о войне. По их наблюдениям, ранее оно публиковало ежедневный отчет, отличавшийся от индивидуальных отчетов пресс-служб каждой российской группировки войск.

Однако 29 августа пресс-службы каждой российской группировки войск обнародовали текст, скопированный из всеобщего ежедневного, а не свои оригинальные отчеты.

«Министерство обороны России последовательно пыталось ввести информационную политику, которая предоставляла бы ограниченную информацию о фронте на протяжении всей войны. Изменение в освещении событий Министерством обороны России, если эта тенденция продолжится, может отражать его более широкие усилия по цензуре российских сообщений о войне и унификации собственного нарратива», — подытожили в ISW.

Россия готовится к поражению

Цензура в РФ — история не новая. По словам руководителя Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности Игоря Соловья, с начала полномасштабной войны в России было три волны ограничений:

«Сначала они приняли закон о фейках и закрыли все более-менее либеральные издания, позволявшие себе «ходить не в ногу» с Кремлем. Начали давать реальные сроки заключения людям, которые не будучи медиа, имели большую аудиторию, писали правду. Вторая волна произошла после Харьковской операции. Тогда Минобороны РФ пал жертвой межведомственных разборок между ФСБ, ГРУ и политическими организациями. И военкоры, которые представляли ту или иную сторону, собственно, и стали причиной информационного провала после провала военного».

По словам эксперта, тогда же Кремль взялся за топовых военкоров, которым «объяснили», что и как следует писать. А вот третья, и пока последняя волна связана с тем, что, несмотря на все великие репрессивные меры, информация поступает:

«Был у них недавно скандал с 205 мотострелковой бригадой ВС РФ, стоящей на Херсонском направлении. Российские военкоры писали, что бригада несет большие потери, а обеспечения оружием или эвакуации нет. Что интересно, когда туда приехали проверяющие из ФСБ и военной контрразведки, занимались не решением проблем бригады, а искали, кто сливал информацию».

Соловей добавляет, что Кремль продолжит «закручивать гайки», где только можно, а репрессии военкоров усилятся. Ведь когда Россия не имеет реальных успехов на фронте, она разыскивает тех, кто об этом говорит.

По мнению военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, россияне не только пытаются скрыть свои провалы, но и готовят информационное поле перед потерей захваченных территорий:

«Поэтому сейчас максимально ограничивается информация, не согласованная с официальной пропагандой. Они уже предчувствуют, что их ждет на фронте, а поверьте, ничего хорошо. И в Москве не знают, как будут объяснять это поражение. Ведь пропаганда все время рассказывала о «линиях Суровикина», которые украинская армия никогда не пройдет, о самой большой и боеспособной группировке войск на Донбассе. Но и мы, и они видят продвижение наших войск, потому они максимально ограничивают доступ к информации».

Удастся ли московским властям держать в незнании своих граждан? Коваленко считает, что вряд ли. В современном мире тяжело закрыть доступ к информации, хотя Россия пыталась это сделать еще до полномасштабного вторжения в Украину, говорит эксперт:

«Помните, как они хотели запретить телеграммы? Но пытаясь заблокировать доступ к программе на своей территории, они затронули и другие связанные системы. Из-за этого начались сбои разных программ. У них даже кассы в супермаркетах отключились по всей стране, потому что пришлось отключить множество серверов и других коммуникативных элементов, под которые были подвязаны банки, офисы, предприятия, сети супермаркетов и прочее. После этого они сразу отказались».

Соловей уверен, что Россия будет пытаться максимально закрыть информационное пространство, следуя примеру Северной Кореи:

«Кремль хочет, чтобы в медиапространстве не было никакого другого мнения, кроме властного. И они показывают, что в реализации этого они не остановятся ни перед чем. Я думаю, что гайки будут продолжать закручиваться. И только вопрос времени, когда они отрежут остатки ресурсов, которые мешают им жить».

Увеличивается распространение фейков

Коваленко считает, что в ближайшее время украинцы могут столкнуться с активным распространением нескольких пропагандистских нарративов:

«Во-первых, основные акценты будут делаться на распространении информации о многотысячных потерях с украинской стороны. Для придания веса этой информации будут подключать еще и западных экспертов, преимущественно американских из трампистского круга, которые будут способствовать распространению такой информации. К примеру, бывший полковник Дуглас Макгрегор в свое время был советником Трампа. В 2022 году он говорил о колоссальных потерях украинской армии, что до конца 2022 года Россия возьмет под контроль все территории Левобережной Украины и Киева. После его прогнозов была освобождена Харьковщина и правобережная Херсонщина».

Второй нарратив, что Запад от нас устал и начинает меньше оказывать помощь, говорит Коваленко:

«Будут привязываться к очень специфическим моментам. К примеру, США передали новый пакет помощи, в котором нет тяжелой техники. Они сразу выдадут, что Америка перестала нам давать технику. Но они понимают, что такая помощь согласуется с партнерами. И если США не дает нам танки или БТР, то их нам передает Франция, Германия, Польша или другие. Но они будут манипулировать такими моментами и максимально вбрасывать фейки для демотивации украинского народа и армии».

В целом же, как говорит Игорь Соловей, в российской пропаганде ничего не изменилось с начала года:

«Главные темы — дискредитация Вооруженных сил, военного командования, мобилизации. Далее распространение информации о проблемах в украинском обществе, это социальные и антикоррупционные темы. Особенно в отношении коррупционных проявлений. Эту информацию пытаются максимально распространить на западную аудиторию».

По словам эксперта, темы не меняются, в отличие от формы подачи пропаганды и поводов:

«Также прошла существенная модификация по формату распространения этих фейков. После закрытия российских каналов остались только соцсети, с которыми они активно работают. В последний год не было их активности в фейсбуке и инстаграмме, но сейчас они возвращаются. Они просто выкупают старые или создают новые рекламные кабинеты в разных странах мира. Эти рекламные кабинеты созданы на украинском языке и таргетируют рекламу на украинскую аудиторию. Причем украинский там довольно неплохой. Это мы связываем с началом работы наших беглецов в Россию. Они продолжили доить российские власти и получили деньги на взрывные кампании. Качество этой рекламы так себе, но ее массовость поражает».

Для борьбы с российскими вбросами, как рассказывает Соловей, Украина работает по трем направлениям:

«Первый – запрет каналов распространения дезинформации. Второй – создание альтернативных достоверных информационных каналов, третий – медиаобразование. Мы объясняем об опасности российских ресурсов, которые по сути являются сплошной военной пропагандой. И нужно понимать, что за определенными вроде бы украинскими ресурсами сидит майор российских спецслужб. И по всем этим трем направлениям работа ведется».

Светлана Гудкова, RFI

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