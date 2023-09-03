Агента КГБ приговорили к 11 годам колонии за «измену государству» 2 3.09.2023, 14:32

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Закрытое заседание суда прошло в Гомеле.

Гомельский областной суд приговорил фотографа Сергея Васильева, который с 1995 года сотрудничал с КГБ, к 11 годам колонии по статье об измене государству (часть 1 статьи 356 УК), сообщает «Медиазона».

Заседание прошло в июне 2021 года, но о его результатах стало известно только сейчас. В чем конкретно он обвинялся, неизвестно. В июне 2017 он рассказал о своем более чем 20-летнем сотрудничестве со спецслужбами телеканалу «Белсат».

В интервью он признался, что подписал договор о сотрудничестве с КГБ в 1995 году, получив рабочий псевдоним «Симон». По его словам, после этого он следил и доносил на активистов, делал контрольные закупки наркотиков, выявлял уклонистов от армии.

В 2007 году по заданию его куратора Александра Титова создал сайт Gomelbest.com, где сотрудники КГБ публиковали компромат на деятелей демократического движения. Позже его попросили подкинуть наркотики гомельской активистке Ксении Ярославецкой и внедриться в журналистскую среду.

По информации журналистов, с сентября 2016 года Васильев с семьей жил в Польше, утверждая, что перебрался соседнюю страну «на основании польских корней». Позже он пробовал получить там политическое убежище, но местные власти в этом отказали.

Журналистам не удалось связаться с родственниками бывшего агента и выяснить, зачем тот вернулся в Беларусь.

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