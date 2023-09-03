Украинские ударные вертолеты Ми-24П уничтожили российские позиции неуправляемыми ракетами Hydra

Украинские ударные вертолеты Ми-24П уничтожили российские позиции неуправляемыми ракетами Hydra1
- 3.09.2023, 14:52
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Мощное видео.
В ВСУ модифицировали вертолет советской разработки и интегрировали в него американские ракеты Hydra 70. Ими украинские ударные вертолеты Ми-24П уничтожают российские позиции на фронте.
Об этом свидетельствует видео, которое обнародовали бойцы ВСУ. На нем виден запуск авиационных ракет из 19-зарядной пусковой установки M261, которая установлена на пилон вертолета, передает Цензор.НЕТ.