Украинские ударные вертолеты Ми-24П уничтожили российские позиции неуправляемыми ракетами Hydra 1 3.09.2023, 14:52

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Мощное видео.

В ВСУ модифицировали вертолет советской разработки и интегрировали в него американские ракеты Hydra 70. Ими украинские ударные вертолеты Ми-24П уничтожают российские позиции на фронте.

Об этом свидетельствует видео, которое обнародовали бойцы ВСУ. На нем виден запуск авиационных ракет из 19-зарядной пусковой установки M261, которая установлена на пилон вертолета, передает Цензор.НЕТ.

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