Бойцы «Гвардии наступления» показали штурм и зачистку траншей россиян на Юге 3.09.2023, 15:20

Уникальные кадры ближнего боя от первого лица.

В МВД Украины показали, как военные «Гвардии наступления» зачищают траншеи российских оккупантов во время продвижения на юге Украины.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале ведомства.

На нем видно, как бойцы Гвардии наступления проводят штурм траншей противника и их зачистку, один из военных бросает гранату.

Все это происходит в условиях заминированной местности.

«Под плотным огнем врага и в условиях заминированной местности наши штурмовые группы продолжают постепенное движение, вытесняя оккупантов с украинской земли», — прокомментировал штурм командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

На вступление в штурмовые бригады «Гвардии наступления» в составе НГУ подали заявления более 20 тысяч добровольцев. Сформированы девять бригад. Они уже выполняют боевые задачи на фронте.

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