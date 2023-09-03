Российский катер пытался высадить оккупантов на берег, но был уничтожен
- 3.09.2023, 16:51
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Видео.
Российский катер типа КС-701 «Тунец» доставил оккупантов на берег и был взорван во время разгрузки. Видео уничтожения катера опубликовали Военно-морские силы ВСУ.
«В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 «Тунец», – сообщили в ВМС.
По их данным, при уничтожении катера шесть оккупантов были ликвидированы и еще два ранены.