Полет F-35 на сверхнизкой высоте попал на видео 3.09.2023, 17:24

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От скорости полета и очень мощной тяги в 19 500 кг двигателя зрителей чуть не сбило с ног.

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II прошел на сверхнизкой высоте во время полета на авиашоу в Сиэтле. Об этом сообщил сайт The War Zone.

Указано, что полет F-35 успел снять фотограф Эндрю Кинг еще в прошлом году, однако опубликовал его в соцсетях только сейчас. Издание узнало, что руководила истребителем майор Воздушных сил Кристин «Бео» Вулф из 388-го истребительного крыла на авиабазе Хилл в штате Юта.

Видео, опубликованное фотографом, показывает перелет «Бео» из аэропорта Боинг Филд в Сиэтле, штат Вашингтон на авиашоу Boeing Seafair.

As low and as fast as you can get without blowing out windows! 🔥



📹: aircraft_static_and_moving pic.twitter.com/vKI2rnrcsf — Aviation (@webflite) August 31, 2023

«Мой приятель привез свой грузовик, мы стояли на нем и совсем не ожидали такого опыта. Но это было круто!», – рассказал Кинг.

От скорости полета и чрезвычайно мощной тяги в 19 500 кг двигателя F-35 Эндрю с другом едва не унесло, потому что истребитель оставляет за собой мощный вихрь.

«Прекрасно подходит для авиашоу, но очень длинные и стойкие паровые следы на кончиках крыльев F-35 являются известным недостатком конструкции, поскольку они значительно ухудшают визуальное обнаружение во многих условиях», – пишет автор издания.

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