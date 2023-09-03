Россияне притащили в оккупированный Крым РЭБ из Беларуси

Россияне притащили в оккупированный Крым РЭБ из Беларуси1
- 3.09.2023, 21:26
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Фотофакт.
Беларусская военная техника замечена во временно оккупированном Россией Крыму. Оккупанты пригнал станцию радиоэлектронной борьбы «Гроза-6».
По информации Telegram-канала «Атеш», белорусская РЭБ находится в населенном пункте Раздолье Симферопольского района.
Отмечается, что Россия неспособна самостоятельно обеспечить работу средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, поэтому для защиты своих военных объектов россияне в Крыму используют технику из Беларуси.
При этом активисты «Атеш» предположили, что эта станция РЭБ повторит судьбу ранее уничтоженной российской техники, потому что жители Крыма активно борются против российской оккупации.