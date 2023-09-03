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Россияне притащили в оккупированный Крым РЭБ из Беларуси

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  • 3.09.2023, 21:26
  • 5,316
Россияне притащили в оккупированный Крым РЭБ из Беларуси

Фотофакт.

Беларусская военная техника замечена во временно оккупированном Россией Крыму. Оккупанты пригнал станцию радиоэлектронной борьбы «Гроза-6».

По информации Telegram-канала «Атеш», белорусская РЭБ находится в населенном пункте Раздолье Симферопольского района.

Отмечается, что Россия неспособна самостоятельно обеспечить работу средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, поэтому для защиты своих военных объектов россияне в Крыму используют технику из Беларуси.

При этом активисты «Атеш» предположили, что эта станция РЭБ повторит судьбу ранее уничтоженной российской техники, потому что жители Крыма активно борются против российской оккупации.

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