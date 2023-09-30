закрыть
30 сентября 2023, суббота, 8:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ISW: Под напором ВСУ Герасимов решил сдать Бахмут

  • 30.09.2023, 8:06
  • 7,668
ISW: Под напором ВСУ Герасимов решил сдать Бахмут

Возле Токмака тоже возможен «жест доброй воли».

Аналитики со ссылкой на российских инсайдеров отмечают, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов готов вывести войска из Бахмута и предпочитает защищать Мелитополь, чтобы не дать украинским силам приблизить артиллерию к Крыму.

Российское военное командование предположительно готово пожертвовать некоторыми позициями на юге и востоке, чтобы укрепить Мелитополь и Бердянск. Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), это утверждает один из российских инсайдерских источников.

Отмечается, что в начале месяца российские инсайдерские источники отмечали, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов хочет сохранить российские силы для защиты Мелитополя и Бердянска, возможно, за счет обороны Токмака.

«27 и 28 сентября источники в социальных сетях распространили этот слух, после чего российский инсайдерский источник заявил, что Герасимов также готов вывести войска из Бахмута и предпочитает защищать Мелитополь, чтобы не дать украинским силам приблизить артиллерию к Крыму», - отмечают аналитики ISW.

В то же время американские аналитики указывают, что утверждения о том, что Герасимов намерен отвести российские войска в Мелитополь, чтобы укрепить там российскую оборону, «выходят далеко за пределы известной модели поведения Герасимова».

«У ISW нет доказательств, подтверждающих утверждения инсайдера. Если эти утверждения ложны, это может свидетельствовать о том, что в российском информационном пространстве ведутся слаженные усилия для дискредитации Герасимова», - отмечают аналитики.

Они указывают, что эти утверждения могут быть частью информационной борьбы между российским руководством, поскольку, по данным некоторых российских источников, Герасимов отстранил командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского от должности заместителя командующего в Украине.

Поэтому возможно, эти заявления о готовности Герасимова идти на уступки на фронте имеют целью укрепить позиции Теплинского, считают в ISW.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»