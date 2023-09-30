Мощные взрывы в Брянской области РФ: горит электроподстанция 30.09.2023, 8:13

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У россиян случился блэкаут.

Звук взрыва был слышен в поселке Погар Брянской области России. Местные сообщают об отсутствии света.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

Как сообщают местные, в поселке был слышен звук, похожий на взрыв, после чего на местной подстанции начался масштабный пожар.

Также известно, что населенный пункт остался без поставки электроэнергии.

Официальной информации о взрыве и пострадавших пока нет.

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Как сообщает губернатор региона Александр Богомаз, поселок остался без энергоснабжения из-за атаки на подстанцию. При этом местные сообщают минимум о четырех звуках взрывов.

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