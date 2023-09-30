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Минобороны Румынии: Российские «Шахеды» залетели на территорию страны

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  • 30.09.2023, 11:25
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Минобороны Румынии: Российские «Шахеды» залетели на территорию страны

Это произошло во время ночной атаки на Украину.

Российские дроны-камикадзе, вероятно снова нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки против Украины в ночь на 30 сентября. Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

Отмечается, что российские беспилотники были обнаружены в небе вблизи Румынии, когда они группами направлялись в сторону территории Украины. Из-за этого в населенных пунктах приграничных с Украиной районов был объявлен режим воздушной опасности.

Однако этим дело не ограничилось. Радарная система наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение российских дронов в воздушное пространство Румынии.

«В результате силы спасателей, полиции и пограничной полиции были перенаправлены в районы вблизи города Галац, где был зафиксирован соответствующий сигнал радара. На данный момент объектов, упавших из воздушного пространства на территории страны, не обнаружено. Сегодня поиски продолжатся», - заверили румынские военные.

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