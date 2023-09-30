ВСУ прорвались в Вербовое: россияне заявили об отступлении 30.09.2023, 13:34

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Оккупанты решились на «шаг доброй воли» из-за проблем с артиллерией.

Силы обороны Украины продвигаются на Южном фронте. Вчера, 29 сентября, ВСУ, предварительно, прорвались в село Вербовое, что на востоке от освобожденного Работино, сообщает dialog.ua.

Об этом вчера вечером также написал российский Z-канал «ВДВ за Теплинского».

Z-канал уверяет, что из-за проблем с артиллерией российским войскам не удается сдержать наступление ВСУ на Вербовое.

Он посоветовал готовится к скорому бегству российской армии с данного населенного пункта.

«Опять противник зашел в Вербовое. Сейчас пробуем их выкурить. Но арты мало. Наверное отойдем. Хрен с ним с этим Вербовым. Все равно нам ничего не будет», - написал ресурс.

Примечательно, что позже вечером автор данного канала, напившись, выдал свою личность.

Он уверяет, что является гвардии капитаном по фамилии Прохоров и воюет на Запорожском фронте.

«Как хочется иногда прилечь поспать среди березовой рощи. Но здесь в запорожской степи их нету. Чужие здесь мы. Извините что пьян. Честь имею, гвардии капитан Прохоров», - написал оккупант.

Протрезвев, он удалил сообщение, однако скриншоты сохранились.

Отметим, что участок у Работино играет ключевую роль в украинском контрнаступлении. Там ВСУ прорвали уже несколько линий российской обороны и расширяют плацдарм, через который в нужный момент в тыл будут заходить резервы для перерезания сухопутного коридора в Крым.

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