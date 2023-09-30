закрыть
30 сентября 2023, суббота, 14:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военные РФ взбунтовались под Клещеевкой и записали «предсмертное» видео

  • 30.09.2023, 14:46
Военные РФ взбунтовались под Клещеевкой и записали «предсмертное» видео

Родственники опубликовали его после разгрома оккупантов.

15 оккупантов из 1307-го полка ВС РФ обвинили командование в том, что командование сделало из них смертников. Группу бросили на захват села Клещеевки на Бахмутском направлении, сообщает dialog.ua.

Видео было записано 19 сентября. В нем оккупанты грозятся, что, если они будут уничтожены при штурме Клещеевки, их родные выложат видео в Сеть. Вероятно, так и произошло.

«Сегодня, когда мы приехали сюда на «ноль» (передовую - ред.), нам дали задачу разведки боем сначала, потом - взять лесополосу и выдвинуться полностью в жилой массив в Клещеевке. Чтобы вы понимали, в Клещеевки со стороны озера работают два «Леопарда»! Зона полностью простреливается, лесополоса накрывается кассетами… Там стоит до 100 человек, нас выдвигается - 10 человек на всю эту арту, 5 - прикрытие... Магазинов нет, пулеметы гнилые… Нам обещали артподдержку, нам обещали эвакуацию, нам сказали, что будет все хорошо. Но если вдруг наша команда не вернется, с нашей командой что-то плохое произойдет, это видео сразу вылетает в Интернет!» - заявили оккупанты.

Они уверяют, что в боях за Клещеевку российская армия уже потеряла около 1,2 тысяч военных убитыми.

Показательно, что в своем обращении оккупанты уверяли, что не отступят и попробуют выполнить задачу за повторной оккупации Клещеевки, хотя, с их слов, там российской армии «делать нечего».

Сформулировать внятно, за что идут на смерть, военные РФ не смогли, отметив только, что делают это «для России» и своих родных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»