Военные РФ взбунтовались под Клещеевкой и записали «предсмертное» видео 30.09.2023, 14:46

Родственники опубликовали его после разгрома оккупантов.

15 оккупантов из 1307-го полка ВС РФ обвинили командование в том, что командование сделало из них смертников. Группу бросили на захват села Клещеевки на Бахмутском направлении, сообщает dialog.ua.

Видео было записано 19 сентября. В нем оккупанты грозятся, что, если они будут уничтожены при штурме Клещеевки, их родные выложат видео в Сеть. Вероятно, так и произошло.

«Сегодня, когда мы приехали сюда на «ноль» (передовую - ред.), нам дали задачу разведки боем сначала, потом - взять лесополосу и выдвинуться полностью в жилой массив в Клещеевке. Чтобы вы понимали, в Клещеевки со стороны озера работают два «Леопарда»! Зона полностью простреливается, лесополоса накрывается кассетами… Там стоит до 100 человек, нас выдвигается - 10 человек на всю эту арту, 5 - прикрытие... Магазинов нет, пулеметы гнилые… Нам обещали артподдержку, нам обещали эвакуацию, нам сказали, что будет все хорошо. Но если вдруг наша команда не вернется, с нашей командой что-то плохое произойдет, это видео сразу вылетает в Интернет!» - заявили оккупанты.

Они уверяют, что в боях за Клещеевку российская армия уже потеряла около 1,2 тысяч военных убитыми.

Показательно, что в своем обращении оккупанты уверяли, что не отступят и попробуют выполнить задачу за повторной оккупации Клещеевки, хотя, с их слов, там российской армии «делать нечего».

Сформулировать внятно, за что идут на смерть, военные РФ не смогли, отметив только, что делают это «для России» и своих родных.

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