Под Соледаром украинские воины устроили россиянам «разнос» 1 30.09.2023, 17:04

1,288

Прожарили блиндажи оккупантов и 4 машины.

Под городом Соледар Бахмутского района Донецкой области в течение суток украинские воины поразили два блиндажа российских захватчиков, а также четыре машины противников.

Врагу нанесли потери аэроразведчики 30-й отдельной моторизованной бригады им. князя Константина Острожского, а также операторы FPV-дронов из других подразделений.

Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский и показал яркое видео.

«Отличная работа. Масштабируем уничтожение врага», - сообщил он. На опубликованном видео заснято, в частности, уничтожение трех джипов захватчиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».