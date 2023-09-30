Под Соледаром украинские воины устроили россиянам «разнос»1
- 30.09.2023, 17:04
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Прожарили блиндажи оккупантов и 4 машины.
Под городом Соледар Бахмутского района Донецкой области в течение суток украинские воины поразили два блиндажа российских захватчиков, а также четыре машины противников.
Врагу нанесли потери аэроразведчики 30-й отдельной моторизованной бригады им. князя Константина Острожского, а также операторы FPV-дронов из других подразделений.
Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский и показал яркое видео.
«Отличная работа. Масштабируем уничтожение врага», - сообщил он. На опубликованном видео заснято, в частности, уничтожение трех джипов захватчиков.