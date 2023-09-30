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ВСУ пошли на штурм и продвинулись возле Клещеевки

  • 30.09.2023, 18:12
ВСУ пошли на штурм и продвинулись возле Клещеевки

Карта.

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Бахмутском направлении в Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 30 сентября.

Аналитики сообщают, ссылаясь на слова российского «военкора», что украинские силы недавно продвинулись вперед, захватив высоту в районе Клещеевки. «Военкоры» также пишут о продолжающихся ожесточенных боях вблизи Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что 28 сентября украинцы пересекли железнодорожную линию возле Клещиевки.

В отчете также говорится, что 29 сентября россияне продолжили ограниченные атаки в Бахмутском районе, однако не достигли каких-либо подтвержденных успехов. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаку российских войск в районе Клещеевки.

Еще один «военкор» утверждает, что ВС РФ перегруппировались возле Клещиевки и планируют отбить населенный пункт, однако для этого у упомянутых подразделений нет соответствующих боевых возможностей.

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