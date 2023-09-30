МВД Литвы предлагает изменить срок действия паспорта иностранца для белорусов 1 30.09.2023, 18:46

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Но не всех.

Министерство внутренних дел Литвы в ближайшие дни внесет в Сейм законопроект об увеличении срока действия паспорта иностранца, выдаваемого в стране.

Об этом в интервью BNS заявила глава ведомства Агне Билотайте.

«В ближайшее время мое предложение к Закону «О правовом положении иностранцев» будет зарегистрировано либо мной, либо совместно с моими коллегами. И будут предложения продлить срок действия паспорта иностранца. Конечно, речь идет не о всех, а об исключительных лицах, которые действительно преследуются и точно не могут вернуться в Беларусь», — сказала министр.

Билотайте уклонилась от прямого ответа на вопрос, содержит ли проект изменения в условиях выдачи паспорта. Теперь его могут получить иностранцы, которые по объективным причинам не могут оформить документы на родине.

Ранее министр высказывалась за то, чтобы паспорта иностранца выдавались «тем лицам, которые пострадали или подвергаются преследованиям со стороны режима», а чтобы этот процесс работал, нужно подключить к нему и Департамент госбезопасности.

«Посмотрим, какая будет формулировка. Будет ли это предусмотрено подзаконными актами или в самом законе — это вопросы юридической техники», — сказала она.

Сейчас паспорта иностранца выдаются на год. До этого в МВД страны говорили, что срок их действия могут увеличить до трех лет.

Напомним, недавно граждане Беларуси лишились возможности получать и обменивать паспорта в посольствах и консульствах страны за рубежом. Для обмена документов обязательно ехать в Беларусь, однако многие опасаются это делать из-за возможного преследования со стороны силовиков.

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