Почти не ломаются: названы топ-5 «вечных» японских автомобилей
- 30.09.2023, 19:12
Рейтинг возглавила модель концерна Toyota.
Выбирая авто на вторичном рынке, многие автолюбители обращают внимание прежде всего на страну происхождения авто. Это, кстати, советуют делать и автомобильные эксперты, которые часто составляют собственные рейтинги марок и моделей по разным параметрам, и прежде всего — по их надежности.
В этот раз эксперты сайта «Твоя машина» опубликовали топ-5 надежных японских автомобилей.
Его возглавила модель концерна Toyota — Corolla.
Остальные четыре ступени выглядят так:
2. Honda Civic
3. Mazda MX-5 Miata
4. Subaru Outback
5. Nissan Maxima.
Японские автомобили еще с 1970-х начали завоевывать мир именно своей надежностью и безотказностью. С тех пор почти все бренды этой национальности распространились по миру, в том числе и в плане развития сервисной сети.
К тому же таких ярких с точки зрения дизайна, как у японцев, еще следует поискать.