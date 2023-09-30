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Почти не ломаются: названы топ-5 «вечных» японских автомобилей

  • 30.09.2023, 19:12
Почти не ломаются: названы топ-5 «вечных» японских автомобилей

Рейтинг возглавила модель концерна Toyota.

Выбирая авто на вторичном рынке, многие автолюбители обращают внимание прежде всего на страну происхождения авто. Это, кстати, советуют делать и автомобильные эксперты, которые часто составляют собственные рейтинги марок и моделей по разным параметрам, и прежде всего — по их надежности.

В этот раз эксперты сайта «Твоя машина» опубликовали топ-5 надежных японских автомобилей.

Его возглавила модель концерна Toyota — Corolla.

Остальные четыре ступени выглядят так:

2. Honda Civic

3. Mazda MX-5 Miata

4. Subaru Outback

5. Nissan Maxima.

Японские автомобили еще с 1970-х начали завоевывать мир именно своей надежностью и безотказностью. С тех пор почти все бренды этой национальности распространились по миру, в том числе и в плане развития сервисной сети.

К тому же таких ярких с точки зрения дизайна, как у японцев, еще следует поискать.

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