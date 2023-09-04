«Плыли на ротацию»: в ВСУ рассказали, как отправили на дно катер с оккупантами 1 4.09.2023, 10:43

1,522

Работал Bayraktar.

Украинские военные на юге уничтожили катер с российскими оккупантами. Захватчики отобрали катер у гражданских и пытались двигаться на нем, но их всё равно засекли защитники Украины.

Подробности уничтожения катера рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что украинские воины на юге отслеживают движение оккупантов, и когда видят такое перемещение катерами, то плавсредство пытаются пускать на дно.

«Наша группировка, в состав которой входит группировка Военно-морских сил, отработала по этому катеру. Было продемонстрировано обществу, как это работает. Такого типа плавсредства россияне используют не очень часто, но такое попало в наше поле зрения и было отправлено за «Москвой» – по курсу российского военного корабля», – отметила Гуменюк.

По ее словам, этот катер оккупанты отобрали у гражданских. Она отметила, что российские захватчики часто отбирают такие катера у местных жителей и используют их для ротации личного состава.

«Поскольку левобережье в нашей зоне ответственности для них – самое горячее направление, и особенности его географии в том, что там много островов и проливов. Ротацию личного состава они осуществляют с помощью таких лодок. Мы стараемся их тщательно отслеживать и каждый раз отправлять на дно», – рассказала Гуменюк.

В свою очередь, украинский военный журналист, корреспондент «1+1» Андрей Цаплиенко уточняет, что удар по российскому катеру «Тунец» был нанесен украинскими военными с помощью беспилотника Bayraktar.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».