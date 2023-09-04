ВСУ отработали на юге: минус «око Мордора» и другие трофеи 4.09.2023, 11:39

2,334

Защитники Украины ликвидировали около 70 оккупантов вместе с их техникой.

На одном из направлений украинские защитники уничтожили несколько пушек и важное оборудование, среди которого «око Мордора» - дорогой оптический комплекс врага.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, за минувшие сутки ликвидировано 67 оккупантов.

Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Мста - С», две пушки, два разведывательных беспилотника и один ударный - типа «Lancet», четыре единицы автомобильной техники и лодка. В пресс-службе также напомнили, что вчера украинские защитники стерли с лица земли вражеской малоразмерный катер КС-701 «Тунец».

Кроме того, вчера уничтожен комплекс видеонаблюдения «Муром-М». Это мощный комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения, оборудование которого позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км. Украинцы такие комплексы называют «глазами Мордора».

В целом, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно контролируемой.

Корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 16 единиц: 15 - в Черном море и один корабль - в Азовском. Сейчас ракетоносители в море на дежурстве отсутствуют.

«Однако враг продолжает системную активность тактической авиации в акватории Черного моря в направлении змеиного, терроризируя гражданскую навигацию», - отмечают украинские военные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».