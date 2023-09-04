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Geely и Volvo представили сверхбыстрый электрокар

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  • 4.09.2023, 11:44
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Geely и Volvo представили сверхбыстрый электрокар

Видео.

Автопроизводители Geely и Volvo представили сверхбыстрый электромобиль. Линейку электромобиля Zeekr 001 дополнил заряженный FR. Об этом сообщает CarNewsChina.

У Zeekr 001 FR новый кузовной обвес. Впереди авто имеет массивный карбоновый сплиттер, а на крышке багажника — большой спойлер из углеволокна. Ниже установлен карбоновый диффузор.

Помимо суперскорости, новинка способна разворачиваться на месте.

У Zeekr 001 FR тормозная система гоночного уровня с 10-поршневыми суппортами AP Racing и карбоно-керамическими дисками Brembo.

В салоне есть 15,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 8,8-дюймовая приборная панель, встроенный спутниковый телефон и навигация.

Электрокар обладает электромоторами суммарной мощностью 1265 л. с. До 100 км/ч он разгоняется за 2,07 секунды. Максимальная скорость - 280 км/ч.

Автомобиль оснащен аккумулятором с емкостью 100 кВт·ч, который обеспечивает запас хода более чем на 600 км на одном заряде.

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