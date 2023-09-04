Тактика 1000 порезов: украинские дроны-камикадзе формируют «второй фронт» 4.09.2023, 17:07

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Россия не способна защищаться.

Украинские дроны становятся важнейшим фактором в войне, пишет журналист Орест Сохар. Их количество постоянно увеличивается, и Россия никак не может найти противоядия против их ударов — точечных, но очень эффективных.

Тактика 1000 порезов: украинские дроны-камикадзе формируют «ІІ фронт», там Московия пока не способна защищаться.

В Мордоре уже изрядно подгорает — в прямом и переносном смысле — от атаки одной «стаи камикадзе», а вскоре таких стай будут десятки тысяч: Украина планирует произвести или закупить 200 тыс. дронов на этот год.

Технологическая разница между армиями Украины и Московии постоянно растет. Кое-где она составляет даже два поколения.

Военная доктрина рашистов морально сформирована где-то в 80-х, для нее прежде всего имеет значение размер. Например, в основе флота — большие крейсеры, гигантские десантные корабли и другие массивные суда брежневской эпохи. Согласно этой логике, чем больше — тем неприступнее.

О судьбе крейсера «Москва» уже не буду упоминать. Большой десантный корабль «Оленегорский горняк» ($50 млн) подбит современным надводным дроном украинского производства: его стоимость — примерно $250 тыс. (в 200 раз дешевле!!!), скорость — 77 км/ч, а дальность — до 830 км, он незаметен для радаров. Такой дрон способен дойти из Одессы до Новороссийска, а это означает две вещи: до недавнего времени этот порт считался надежным убежищем для рашистских кораблей, отведенных из Севастополя, сейчас уже — «ніт»; во-вторых, Силы Обороны Украины способны вообще поломать поставки нефти и зерна рашистами. А это уже глобальный удар по экономике РФ.

Надводные, воздушные дроны сегодня де-факто открывают ІІ фронт против рашистов, масштабы которого нам трудно даже представить.

Украина завершила первый этап «задронирования» московитов — разведку. Были выпущены десятки одиночных камикадзе, задачей которых было не только поднять боевой дух украинцев, но и собрать важную информацию о ПВО и РЭБ московитов. Каждый полет — в независимости, достиг он цели или был сбит — добавлял пригоршню данных о бреши в системе противовоздушной обороны Московии. Британский Economist утверждает, что операторы украинских дронов дополнительно получают информацию о радарах русни от западных партнеров.

Именно сейчас мы являемся свидетелями второго этапа — в РФ летят целые «стаи» БПЛА. Это десятки и десятки дронов, которые не обнаруживаются российскими средствами ПВО. Наглядный пример — атака на Псковский аэродром, где 2 борта рашистов уничтожены, 2 — серьезно повреждены. В атаке участвовало от 20 до 25 беспилотников, и российские спецслужбы до сих пор думают, как те девайсы могли добраться незамеченными через Беларусь и часть территории РФ. Были даже версии, что дроны-камикадзе запущены из Латвии-Эстонии или даже Финляндии. ГУР потроллил российских коллег своей версией, что беспилотники запускались из-под носа у ФСБ, с территории Московии.

Сейчас готовится следующий, третий этап применения беспилотников. Речь идет о т. н. «тактике 1000 порезов»: о нанесении, казалось бы, мелких ударов, но с большой частотностью. Как, например, недавно под Москвой уничтожили цех, где изготавливались, по предварительным данным, комплектующие к «калибрам». Таких ударов будут тысячи, а то и десятки тысяч. Вот как обобщают наши возможности западные медиа.

«Военно-морские беспилотники Украины будут играть ключевую роль в запланированном освобождении прибрежной зоны Черного моря», — Newsweek.

«ПВО РФ пока не способна эффективно бороться с воздушными дронами-камикадзе — не может их обнаружить и вовремя уничтожить», — сообщает BBC со ссылкой на британскую разведку. Значительная территория РФ остается открытой для технологической атаки Силами Обороны Украины, и карта «интересных» объектов для охоты, убежден, давно уже в работе.

Именно Мордор в свое время начал атаки дронами на Украину. Но, оказалось, эту игру можно играть на двоих. Посмотрим на результат.

Россия не способна защищаться.

Украинские дроны становятся важнейшим фактором в войне, (пишет https://t.me/orestokratiia) журналист Орест Сохар. Их количество постоянно увеличивается, и Россия никак не может найти противоядия против их ударов — точечных, но очень эффективных.

Тактика 1000 порезов: украинские дроны-камикадзе формируют «ІІ фронт», там Московия пока не способна защищаться.

В Мордоре уже изрядно подгорает — в прямом и переносном смысле — от атаки одной «стаи камикадзе», а вскоре таких стай будут десятки тысяч: Украина планирует произвести или закупить 200 тыс. дронов на этот год.

Технологическая разница между армиями Украины и Московии постоянно растет. Кое-где она составляет даже два поколения.

Военная доктрина рашистов морально сформирована где-то в 80-х, для нее прежде всего имеет значение размер. Например, в основе флота — большие крейсеры, гигантские десантные корабли и другие массивные суда брежневской эпохи. Согласно этой логике, чем больше — тем неприступнее.

О судьбе крейсера «Москва» уже не буду упоминать. Большой десантный корабль «Оленегорский горняк» ($50 млн) подбит современным надводным дроном украинского производства: его стоимость — примерно $250 тыс. (в 200 раз дешевле!!!), скорость — 77 км/ч, а дальность — до 830 км, он незаметен для радаров. Такой дрон способен дойти из Одессы до Новороссийска, а это означает две вещи: до недавнего времени этот порт считался надежным убежищем для рашистских кораблей, отведенных из Севастополя, сейчас уже — «ніт»; во-вторых, Силы Обороны Украины способны вообще поломать поставки нефти и зерна рашистами. А это уже глобальный удар по экономике РФ.

Надводные, воздушные дроны сегодня де-факто открывают ІІ фронт против рашистов, масштабы которого нам трудно даже представить.

Украина завершила первый этап «задронирования» московитов — разведку. Были выпущены десятки одиночных камикадзе, задачей которых было не только поднять боевой дух украинцев, но и собрать важную информацию о ПВО и РЭБ московитов. Каждый полет — в независимости, достиг он цели или был сбит — добавлял пригоршню данных о бреши в системе противовоздушной обороны Московии. Британский Economist утверждает, что операторы украинских дронов дополнительно получают информацию о радарах русни от западных партнеров.

Именно сейчас мы являемся свидетелями второго этапа — в РФ летят целые «стаи» БПЛА. Это десятки и десятки дронов, которые не обнаруживаются российскими средствами ПВО. Наглядный пример — атака на Псковский аэродром, где 2 борта рашистов уничтожены, 2 — серьезно повреждены. В атаке участвовало от 20 до 25 беспилотников, и российские спецслужбы до сих пор думают, как те девайсы могли добраться незамеченными через Беларусь и часть территории РФ. Были даже версии, что дроны-камикадзе запущены из Латвии-Эстонии или даже Финляндии. ГУР потроллил российских коллег своей версией, что беспилотники запускались из-под носа у ФСБ, с территории Московии.

Сейчас готовится следующий, третий этап применения беспилотников. Речь идет о т. н. «тактике 1000 порезов»: о нанесении, казалось бы, мелких ударов, но с большой частотностью. Как, например, недавно под Москвой уничтожили цех, где изготавливались, по предварительным данным, комплектующие к «калибрам». Таких ударов будут тысячи, а то и десятки тысяч. Вот как обобщают наши возможности западные медиа.

«Военно-морские беспилотники Украины будут играть ключевую роль в запланированном освобождении прибрежной зоны Черного моря», — Newsweek.

«ПВО РФ пока не способна эффективно бороться с воздушными дронами-камикадзе — не может их обнаружить и вовремя уничтожить», — сообщает BBC со ссылкой на британскую разведку. Значительная территория РФ остается открытой для технологической атаки Силами Обороны Украины, и карта «интересных» объектов для охоты, убежден, давно уже в работе.

Именно Мордор в свое время начал атаки дронами на Украину. Но, оказалось, эту игру можно играть на двоих. Посмотрим на результат.

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