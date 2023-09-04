Украинские бойцы 47-й бригады за лето «приземлили» российской авиации на $139 миллионов
- 4.09.2023, 19:15
В частности, уничтожено восемь вертолетов.
За три месяца лета украинские военные из 47-й отдельной механизированной бригады сбили девять единиц российской авиации. Общая стоимость уничтоженных вертолетов и самолета составляет 139 миллионов долларов.
Об этом сообщили в Telegram-канале 47-й ОМБр. Отмечается, что бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады работают непрерывно. Одни находятся в постоянной готовности, другие – тренируются.
«Пока 47-я ОМБр не приехала на Мелитопольское направление, оккупанты летали здесь уверенно и нагло. Но после того, как уничтожили один вражеский Су-25 и восемь вертолетов Ка-52, их уверенность превратилась в страх», – говорят украинские военные.