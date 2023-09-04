Шойгу заявил об отказе от учений «Запад» в Беларуси 11 4.09.2023, 19:50

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Сергей Шойгу

Причину он не раскрыл.

Белорусско-российские учения «Запад» не будут проводиться в этом году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Причину такого решения он не раскрыл. Однако ранее британская разведка сообщала, что учения были отменены из-за проблем, с которыми Россия столкнулась в Украине, подчеркивает «Белсат».

В сообщении британской разведки от 28 августа говорилось, что «Россия, скорее всего, отменила учения «Запад-23», запланированные ею «совместные стратегические учения» и крупное ежегодное мероприятие. Учения должны были состояться в сентябре 2023 года». Там предполагали, что отмена учений может быть связана со сложностями российской армии в Украине.

Беларусь и Россия проводили совместные крупные учения раз в два года, поочередно в двух странах. В Беларуси они назывались «Запад» и в последний раз их проводили в сентябре 2021 года. Тогда в них приняли участие около 200 тысяч военнослужащих и до 760 единиц техники. Следующие совместные учения состоялись в феврале 2022 года.

После этих учений российская сторона не вывела свои войска с территории Беларуси – они оставались в нашей стране до начала войны в Украине и позже начали наступление в сторону Киева.

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